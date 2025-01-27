Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Ставки

Сегодня, 17:00

FONBET и «Ничего Обычного» представили межсезонную капсулу

Telegram Дзен

Запуск коллекции приурочен к традиционной межсезонной паузе в российском футболе, а ее дизайн отражает многогранность главного футбольного турнира страны.

Главным элементом всей концепции стал кубик. Его шесть граней, двенадцать ребер и восемь вершин позволяют по новому взглянуть на FONBET Кубок России, открыть новые грани игры и найти свой путь к Суперфиналу.

В капсулу вошли свитшоты в двух цветовых оттенках — полынь и какао. Подробности коллекции можно узнать по ссылке.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя