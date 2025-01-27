FONBET и «Ничего Обычного» представили межсезонную капсулу

Запуск коллекции приурочен к традиционной межсезонной паузе в российском футболе, а ее дизайн отражает многогранность главного футбольного турнира страны.

Главным элементом всей концепции стал кубик. Его шесть граней, двенадцать ребер и восемь вершин позволяют по новому взглянуть на FONBET Кубок России, открыть новые грани игры и найти свой путь к Суперфиналу.

В капсулу вошли свитшоты в двух цветовых оттенках — полынь и какао. Подробности коллекции можно узнать по ссылке.

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