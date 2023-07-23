ФОНБЕТ — новый партнер ФК Ростов

Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Ростов».

Спонсорское соглашение между клубом и букмекером рассчитано на три года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме «Ростова». ФОНБЕТ также получит права на размещение брендинга на домашних матчах клуба в российской премьер-лиге и FONBET Кубке России.

Болельщики ростовского клуба смогут принять участие в совместных акциях букмекера и клуба на домашних матчах. Ближайшая встреча «Ростова» на своем стадионе пройдет 23 июля, клуб примет воронежский «Факел».

«В последние несколько сезонов «Ростов» по праву считается одной из самых ярких команд в российском чемпионате. Футбол в городе активно развивается, а сам клуб регулярно борется за медали чемпионата и дает дорогу в большой футбол молодым талантам. Мы очень рады стать партнером ФК «Ростов» и уверены в том, что клуб еще не раз порадует болельщиков отличными результатами. У нас много совместных планов», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«ФОНБЕТ — старейшая букмекерская компания России, с отличной репутацией на рынке и огромным опытом работы в индустрии спортивного маркетинга. Успешные примеры сотрудничества нашего нового партнера с другими футбольными клубами, в том числе с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ», со сборной России, масштабные интеграция в хоккей и, конечно, FONBET Кубок России — говорят о высоком статусе компании. Подписывая контракт на три года, мы наметили ряд крупных совместных проектов, которые дадут импульс в развитии нашего клуба, а также будут интересны болельщикам», — поделился эмоциями генеральный директор «Ростова» Вадим Рыбаков.