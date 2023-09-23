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Сегодня, 10:43

Фонсека осудил «Брагу» за трансфер Тормены в российский клуб

Сергей Разин
корреспондент
Витор Тормена.
Фото ФК «Краснодар»
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о переходе защитника Витора Тормены из «Браги» в «Краснодар».

«Футбол нельзя отделять от событий на Украине. Европейский Союз вводит санкции против России, футбол не может делать иначе. Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этим соглашением, в жизни есть более важные вещи, чем деньги», — приводит слова Фонсеки O Jogo.

Тормена перешел в «Краснодар» в августе этого года. Контракт 27-летнего бразильца с «быками» рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне Тормена провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

ФК Брага
ФК Краснодар
Витор Тормена
Паулу Фонсека
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