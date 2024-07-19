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Сегодня, 09:26

Форма «Зенита» будет украшена золотым шевроном в честь столетия клуба

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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На форме «Зенита» в сезоне-2024/25 будет изображен шеврон в честь 100-летия клуба, сообщается на официальном сайте клуба.

В центре шеврона находится фигура льва. Как отмечается в заявлении клуба, мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Юбилейный шеврон «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

ФК Зенит
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