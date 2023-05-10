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Сегодня, 15:11

Конате: «В Грозном все люди добрые, доброжелательные — все как Африке»

Алина Савинова
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Форвард «Ахмата» Мохамед Конате считает, что Грозный является одним из лучших в городов в России.

«Грозный — мусульманский город, в нем другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва — Москва, а Грозный — Грозный. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе все спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России. В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — все как Африке, как я люблю», — приводит «РБ Спорт» слова Конате.

25-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2021 года. Ранее он играл в подмосковных «Химках». В текущем сезоне Конате провел 22 матча за грозненский клуб в РПЛ, отметился 10 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mohamed-konate-grozny-j-odin-iz-luchshih-gorodov-rossii-vse-kak-v-afrike/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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