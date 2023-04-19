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Форвард «Ахмата» Конате — о чеченской кухне: «Обожаю галушки, постоянно их ем в Грозном!»

Алина Савинова
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Форвард «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о чеченской кухне.

«Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось — и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно galushka. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве — борщ там я обожал, но ничего похожего на чеченские галушки. Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу», — приводит Sport24 слова Конате.

Конате играет за «Ахмат» с 2021 года. До это он выступал в чемпионате России за «Химки», «Тамбов» и «Урал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-19-konate-iz-akhmata-o-chechenskoy-kukhne-obozhayu-galushki-postoyanno-yem-pytalsya-nayti-ikh-v-moskve-nichego-pokhozhego
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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