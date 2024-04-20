Конате назвал тяжелым матч против ЦСКА: «Важно было победить, чтобы поднять настрой»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

В прошедшей встрече 26-летний игрок отличился забитым мячом и голевой передачей.

«Это была тяжелая игра. Когда у ЦСКА было первое удаление, то игра сразу поменялась. Также мы усложнили себе жизнь, когда пропустили первыми. Сейчас будем готовиться к другим матчам. Нам очень важно было победить, чтобы поднять настрой. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Конате.

Также форвард грозненцев рассказал, почему начинал встречу матч на скамейке запасных.

«Я получил травму три дня назад. Вообще не думал, что выйду со скамейки. Но планы изменились. Самое главное, что мы победили», — добавил Конате.

В сезоне-2023/24 Конате отыграл 29 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 1 результативный пас.

На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах.

25 апреля команда Магомеда Адиева сыграет дома против «Сочи».