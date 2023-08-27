Форвард «Ахмата» Конате: «Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о мужском аспекте футбола.

— У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми ты играл?

— Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть — всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам, — приводит Sport24 слова Конате.

— В «Ахмате» у всех «большие яйца»?

— Конечно. Ахмат — сила!

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ 25-летний нападающий провел 6 игр в составе грозненского клуба и отметился 2 голами.

На данный момент «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 7 очков за 6 туров.