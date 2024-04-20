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Сегодня, 22:57

Конате назвал преимущество Адиева перед Ромащенко: «С ним легче говорить»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился эмоциями от работы с новым главным тренером команды Магомедом Адиевым.

«У нас были ментальные проблемы. Он нам помогает, чтобы у нас все получилось. Тренер поддерживает нас. Команда должна быть единой. Атмосфера была разная при Адиеве и Ромащенко. С ним легче говорить. Предыдущий тренер держал дистанцию? Не могу так сказать. Была другая атмосфера. Ромащенко хороший человек и тренер, но другой», — сказал Конате.

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля, заменив Мирослава Ромащенко. Контракт 46-летнего специалиста с грозненской командой рассчитан до конца текущего сезона.

С 2022 года Адиев также является главным тренером национальной команды Казахстана. Он будет совмещать работу в клубе и сборной.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Магомед Адиев
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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