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Сегодня, 14:25

Нападающий «Ахмата» Конате: «Лужники» — это топ-арена!»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о стадионе «Лужники» после матча с «Торпедо» (5:1) в 26-м туре РПЛ.

«Лужники» — это топ-арена! Очень красивый стадион, и поле здесь отличное. Приятно играть на таких огромных стадионах, а тем более забивать тут. Я стараюсь забивать как можно больше, работаю над улучшением своей результативности", — сказал Конате «СЭ».

25-летний футболист в этом сезоне сыграл 26 матчей, забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Ахмат» после 26 туров РПЛ занимает пятое место, набрав 43 очка.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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