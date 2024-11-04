Дзюба о победе над «Крыльями Советов»: «Есть три очка в дерби!»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Есть три очка в дерби! Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей и классной победой. Спасибо всем, кто болеет за нас на стадионе и в Тольятти. Спасибо всей команде и тренерам! И отдельное спасибо нашему медицинскому штабу за то, что помогли мне быстро восстановиться после травмы. Полный вперед!» — написал Дзюба в Telegram-канале.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.