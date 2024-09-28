Дзюба: «Всегда приятно забивать команде Карпина. Сейчас уже с ним здороваемся»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о голе в ворота «Ростова» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Нападающий заявил, что ему всегда приятно забивать в ворота команды Валерия Карпина.

«Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать.

Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

После игры «Ростов» — «Акрон» Карпин ответил на вопрос о потенциальном вызове Дзюбы в сборную России.