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Сегодня, 07:42

Дзюба назвал самый трудный матч в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
Артём Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1) стал для него самым трудным в карьере, так как прошел на следующий день после публикации интимного видео футболиста.

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали... В итоге я забил победный гол», — рассказал Дзюба на шоу «Натальная карта».

В июне 2023 года в Telegram-каналах получили распространение ряд интимных видео с Артемом Дзюбой. На одном из них футболист обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Также осенью 2020 года форвард становился жертвой слива видео интимного характера.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон

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