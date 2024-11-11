Дзюба хотел бы стать тренером: «Я глубже, чем кажусь. Разносторонний малый»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что заинтересован в работе тренером после окончания карьеры игрока.

«Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Нападающий считает себя разносторонним человеком, отметив, что у него есть кодекс, которому он следует.

«Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких-то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков», — сказал он.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.