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30 ноября, 22:57

Форвард «Акрона» Дзюба — после победы в Самаре: «Горжусь командой!»

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал в своем Telegram-канале пост о победе над «Оренбургом» в матче 17-го тура РПЛ.

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды. 36-летний Дзюба был признан лучшим игроком матча.

«Эмоциональная победа, даже чуть не расплакался после свистка. Горжусь КОМАНДОЙ! Так держать! +3!» — написал футболист.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда из Тольятти 7 декабря сыграет против «Зенита».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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