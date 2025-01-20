Форвард «Акрона» Беншимол рассказал о новом стиле

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил, что в команде много шутили над его новым стилем.

«Впервые увидели в таком стиле еще на медицинском осмотре. Все шутили, придумывали какие-то комментарии постоянно. Кто-то назвал Снуп Доггом. Кажется, до сих пор подкидывают эти приколы», — приводит слова Беншимола «ВсеПроСпорт».

После медицинского осмотра в Москве 16 января «Акрон» отправился на зимние сборы в ОАЭ. Среди прибывших игроков команды был Беншимол, он появился в новом стиле — с косичками на голове.