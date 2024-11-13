Форвард «Акрона» Чибота заявил, что его не пугала жизнь в Израиле

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота прокомментировал жизнь в Израиле.

— Когда ты жил в Израиле, тебя пугали сирены и другие военные действия, которые происходили вблизи территории страны?

— Совсем не пугало! Знаешь, когда живешь в стране 10-12 лет, это тебя уже не пугает. Единственное, когда речь заходит о детях, нужно пытаться объяснить им, что все хорошо и ничего не случится, — цитирует игрока «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне форвард провел 4 матча за «Акрон» и не отметился результативными действиями.