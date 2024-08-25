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Сегодня, 22:28

Форвард «Аргентинос Хуниорс» Гонду подтвердил, что переходит в «Зенит»

Алина Савинова
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Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду подтвердил, что продолжит карьеру в «Зените».

Ранее стало известно, что 23-летний футболист не попал в заявку аргентинской команды на ближайший матч чемпионата страны после новостей о возможном переходе игрока в петербургскую команду.

«Они с самого начала проявили ко мне серьезный интерес. Это очень хороший шаг в моей карьере. «Зенит» — замечательный клуб», — приводит ESPN слова Гонду.

По информации СМИ, за трансфер Гонду «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов, и она станет рекордной в истории аргентинского клуба.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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