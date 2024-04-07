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Сегодня, 20:50

Форвард «Балтики» Козлов считает, что команда провела достойный второй тайм в игре с «Зенитом»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Форвард «Балтики» Данила Козлов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

— Поделись ощущениями от возвращения в Петербург. Ждал этот матч?

— Да, я ждал эту игру. Хотелось бы другого результата, но нам есть над чем работать. Второй тайм получился достойный, мы играли хорошо. Надо было забивать.

— Какие эмоции от атмосферы вокруг матча? Увидели много знакомых лиц.

— Увидел многих друзей и знакомых. Эмоции только положительные. Только придало импульса игре.

— Сегодняшняя игра Латышонка придала импульса «Балтике»?

— Женя большой молодец, очень много нас спас. Мне казалось, что после его спасений мы должны показать, что мы что-то можем. Должны были атаковать. В первом тайме у нас мало что получилось, но во второй половине у нас получилось выровнять игру. Моментами мы были острее.

— Как освоились в «Балтике»? Как себя чувствуете в команде?

— С первого дня отлично себя чувствую. Спасибо команде, тренерам и всему персоналу. Сам город тоже очень приятные. Сейчас станет теплее, можно будет сходить на море. Меня все устраивает.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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