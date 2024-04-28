Форвард «Балтики» Фамейе выбыл до конца сезона

Сегодня, 21:03
В «Балтике» рассказали о состоянии здоровья форварда Джоэль Фамейе. Футболист выбыл до конца сезона.
«Джоэль Фамейе на заключительном этапе реабилитации получил повреждение латерального мениска. Нападающий выбыл до конца сезона», — сообщила пресс-служба команды.
26-летний ганец был заменен на 87-й минуте матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» после удара прямыми шипами в голень от защитника нижегородского клуба Кирилла Гоцука.
В нынешнем сезоне Фамейе принял участие в 4 матчах «Балтики» во всех турнирах, забив 1 гол.