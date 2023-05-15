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15 мая, 12:14

Форвард ЦСКА Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон

Виктория Кравченко
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Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал личный рекорд по голам в РПЛ за один сезон.

«Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю все правильно и двигаюсь вперед.

Трудно анализировать, за счет чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции", — цитирует Чалова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Чалов забил 17 голов в 27 матчах. ЦСКА в этом сезоне располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5103281-fyodor-chalov-prokommentiroval-lichnyj-rekord-po-golam-v-rpl-za-odin-sezon.html
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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