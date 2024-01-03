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Сегодня, 13:52

Форвард ЦСКА Чалов рассказал, в чем стал лучше за 2023 год

Виктория Кравченко
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что в нем изменилось в 2023 году. Он отметил, что стал инициативнее и прибавил в индивидуальных особенностях.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году. Форвард забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в этом году, совершив 24 результативных действия.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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