Чалов — о дерби против «Спартака»: «Мы заслуживали победы»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

— Что думаете по игре?

— Я считаю, что мы заслуживали победы.

— Сегодня показалось, что из-за погодных условий было очень много неточных передач, как вам сегодня игралось?

— Для футбола нет плохой погоды. Так что было нормально. Быстрое поле. К этому претензий нет.

— О чем сегодня футболисты ЦСКА могут жалеть?

— Конечно, мы хотели бы победить в дерби. Пропускать на последних минутах — это всегда обидно. Это футбол.

— Что нужно сделать ЦСКА, чтобы чаще побеждать?

— Сегодня хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

— Гайич сделал дубль, прекрасные удары, он на тренировках демонстрировал это?

— Надо у него спросить. В первый раз такое вижу. У него хороший поставленный удар. Не был сильно удивлен. Второй год — рикошет был.

— Как он вам на своей позиции?

— У них уже наигранная комбинация с Келлвеном.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».