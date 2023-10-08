Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:24

Чалов об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это уже пройденный этап»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, обидно ли было пропустить последний гол от полузащитника Хесуса Медины в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Решающий мяч забил бывший футболист ЦСКА Медина. Как-то изменилось отношение к нему после этого гола?

— Он уже давно в составе «Спартака».

— Не было вдвойне обидно пропускать от него?

— Ну, просто обидно пропускать.

— Не жалеете о потере Медины?

— Это уже пройденный этап, так что нет.

— Он не усилил «Спартак»?

— Не следил, честно.

— Он общался с вами?

— Перед игрой подошел, поздоровался. Ничего такого.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Мюллер повторил рекорд Нойера по количеству побед в бундеслиге
Израильский футболист Асулин погиб в результате обстрела ХАМАС
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Джикия: «Я понимаю, что Бабича взяли в «Спартак» на замену мне. Это факт»
Джикия о будущем в «Спартаке»: «Разговоров о продлении контракта нет. Надеюсь, до зимних сборов будет понимание»
Федун: «Дерби — огонь! Ничья — положительный результат для «Спартака»
Чалов — о дерби против «Спартака»: «Мы заслуживали победы»
Денисов о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Не хватило мобильности и активной игры в атаке»
Мележиков: «С таким усилением «Спартак» должен быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков: «С таким усилением «Спартак» должен быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке»

Денисов о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Не хватило мобильности и активной игры в атаке»