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Сегодня, 13:50

Форвард ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в «Кардифф Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Кардифф Сити» заинтересован в заключении соглашения с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке, сообщает журналист Глен Уильямс.

По информации источника, в английском клубе хотят, чтобы нигерийский футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с армейцами.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал 3 голевые передачи в 16 матчах.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Кардифф Сити
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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