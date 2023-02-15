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Форвард ЦСКА Чалов — о партнере по команде Облякове: «Понимает тебя с полувзгляда»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о своем одноклубнике, полузащитнике Иване Облякове.

«По мне Ваня — мегауниверсальный футболист, который может сыграть на любой позиции. Поэтому с ним еще давно, с юношеских сборных было всегда комфортно играть. Понимает тебя с полувзгляда», — приводит Sport24 слова Чалова.

Также он считает, что Обляков является недооцененным игроком.

«Для нас самая непонятная вообще ситуация, почему Ваню так хейтят в соцсетях. Сейчас, мне кажется, стало полегче. Сам Обляков стал более открытым, это по соцсетям видно. А на поле бьется до последнего, отдается на сто процентов. Тут вообще никогда не было к Ване ни одной претензии», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов повел за ЦСКА 17 матчей, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу. На счету Облякова 2 гола и 2 голевые передачи в 16 играх РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-ponimayet-tebya-s-poluvzglyada-chalov-nazval-partnera-po-tsska-s-kotorym-yemu-vsegda-bylo-ochen-komfortno-igrat
Иван Обляков
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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