Гайч: «У нас еще два матча со «Спартаком». Приложим все усилия, чтобы забрать у них шесть очков»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос «СЭ» об изменении уровня чемпионата России.

«Чемпионат сильно не поменялся за то время, что меня не было. Конечно, все команды очень боевые. Разница между ними не такая большая. «Спартак» выше в таблице? Мы думаем только о себе — как наладить нашу игру, как прибавить. У нас еще два матча с ними, приложим все усилия, чтобы забрать у них шесть очков», — сказал Гайч «СЭ».

После поражения от «Урала» в 4-м туре чемпионата России «Спартак» набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место.

ЦСКА с 6 очками занимает 5 место, в 4-м туре армейцы примут «Сочи» на «ВЭБ Арене». Игра пройдет в воскресенье, 13 августа, и начнется в 20.00 мск.