Гуарирапа признался, что столкнулся с критикой после матча с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о забитом голе в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).

— Какие эмоции от гола?

— Очень счастлив, что забил, надеюсь гол придаст уверенности.

— Прорвет после этого?

— Да, бывает, что после сухих серий прорывает у нападающих.

— То есть, как против «Динамо» не будет?

— Да, после «Динамо» столкнулся с критикой, но рад, что команда победила в таком матче.

12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

(Александр Абустин)