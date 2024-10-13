Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Гуарирапа признался, что столкнулся с критикой после матча с «Динамо»

Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о забитом голе в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).

— Какие эмоции от гола?

— Очень счастлив, что забил, надеюсь гол придаст уверенности.

— Прорвет после этого?

— Да, бывает, что после сухих серий прорывает у нападающих.

— То есть, как против «Динамо» не будет?

— Да, после «Динамо» столкнулся с критикой, но рад, что команда победила в таком матче.

12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Байрамян — о последних результатах «Ростова»: «Как тут можно говорить про хорошее?»
«Кто на что учился в детстве». Новый яркий спич Глушенкова — о высоких зарплатах футболистов
Глушенков — о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился»
Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что перерыв в РПЛ может повредить команде
Силкин заявил, что РПЛ нужен новый чемпион
Тихонов: «Мне нравится «Спартак» Станковича, но не место в таблице»
Сегодня
Вчера
Неделя