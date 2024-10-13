Гуарирапа признался, что столкнулся с критикой после матча с «Динамо»

Сегодня, 13:50
Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос о забитом голе в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).
— Какие эмоции от гола?
— Очень счастлив, что забил, надеюсь гол придаст уверенности.
— Прорвет после этого?
— Да, бывает, что после сухих серий прорывает у нападающих.
— То есть, как против «Динамо» не будет?
— Да, после «Динамо» столкнулся с критикой, но рад, что команда победила в таком матче.
12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа. В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
(Александр Абустин)