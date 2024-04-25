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Заболотный: «Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил важность предстоящего матча со «Спартаком» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

«Когда выходишь против такого соперника как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Но на предыдущий вопрос я отвечал как человек, который хочет видеть ЦСКА только на самых высоких местах. Если брать наш предстоящий матч, то накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Матч между командами пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 38 баллами. У ЦСКА 37 очков и шестая позиция.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/anton-zabolotnyy-nikakie-drugie-28-igr-ne-mogut-vstat-v-odin-ryad-po-nakalu-s-dvumya-derbi/
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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