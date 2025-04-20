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20 апреля, 17:03

Гладышев: «Считаю, что никто не побьет рекорд Овечкина»

Александр Абустин
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Как прокомментируете рекорд Овечкина?

— Он — воспитанник «Динамо». Я его поздравляю. Это великий рекорд, я считаю, что его никто не побьет.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

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Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
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