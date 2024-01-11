Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:09

Константин Тюкавин: «Я заслуженно стою 10 миллионов евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою трансферную стоимость. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Я не знаю, как они оценивают. Спасибо, что повысили. А сколько должно быть — не знаю. Как думаете? 10 миллионов евро? Значит, заслуженно столько и стою», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач в 18 матчах. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 турах.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
3
Обсудить
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент защитника «Вероны» Гюнтера: «Россия? Прогресса по переходу нет»

Мостовой: «Надо смотреть на форму Глушакова, но в РПЛ сейчас медленный футбол, может и потянет»