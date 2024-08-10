Тюкавин: «Я бы не сказал, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, сможет ли команда конкурировать с «Зенитом» в течение всего сезона.

— Что можете сказать по игре? Были ли у «Динамо» шансы зацепиться, кроме пенальти?

— Даже не помню, были у нас моменты сегодня или нет.

— Как ты считаешь, по такой игре «Динамо» способно в долгую конкурировать с «Зенитом»?

— Посмотрим. Впереди еще больше 20 матчей.

— Не кажется, что «Зенит» непобедим? Они ни одного мяча не пропустили.

— Я бы не сказал, что они показывают что-то сверхъестественное.

— Глушенков снова забил...

— Молодец. Поздравляю его.

В субботу, 10 августа, «Динамо» на выезде уступило сине-бело-голубым в матче 4-го тура РПЛ (0:1). После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, московская команда с 9 очками располагается на второй строчке.