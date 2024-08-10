Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Тюкавин: «Я бы не сказал, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, сможет ли команда конкурировать с «Зенитом» в течение всего сезона.

— Что можете сказать по игре? Были ли у «Динамо» шансы зацепиться, кроме пенальти?

— Даже не помню, были у нас моменты сегодня или нет.

— Как ты считаешь, по такой игре «Динамо» способно в долгую конкурировать с «Зенитом»?

— Посмотрим. Впереди еще больше 20 матчей.

— Не кажется, что «Зенит» непобедим? Они ни одного мяча не пропустили.

— Я бы не сказал, что они показывают что-то сверхъестественное.

— Глушенков снова забил...

— Молодец. Поздравляю его.

В субботу, 10 августа, «Динамо» на выезде уступило сине-бело-голубым в матче 4-го тура РПЛ (0:1). После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, московская команда с 9 очками располагается на второй строчке.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Гладилин считает, что летом «Спартаку» больше не нужно усиление
«Краснодар» забил ЦСКА в концовке. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Гаврилов: «Уверен, что «Спартак» обыграет «Ахмат»
Джанашия заявил, что не видит в нынешнем составе «Локомотива» сильных нападающих
«Краснодар» — ЦСКА: Дивеев сравнял счет
Погребняк — о победе «Зенита»: «Вот вам трансферная политика: один забил, другой отбил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латышонок прокомментировал отраженный пенальти в концовке матча с «Динамо»

Педро оценил игру Глушенкова и Латышонка в матче с «Динамо»