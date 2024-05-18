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Сегодня, 17:23

Тюкавин — о своем повреждении в матче с «Крыльями Советов»: «Все будет хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо» (Москва)
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем самочувствии после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

21-летний форвард бело-голубых был заменен на 90-й минуте прошедшей встречи, получив травму после контакта с полузащитником соперников Денисом Якубой.

— Что можете сказать о своем повреждении?

 — Все будет хорошо, — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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