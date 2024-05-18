Тюкавин — о своем повреждении в матче с «Крыльями Советов»: «Все будет хорошо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем самочувствии после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

21-летний форвард бело-голубых был заменен на 90-й минуте прошедшей встречи, получив травму после контакта с полузащитником соперников Денисом Якубой.

— Что можете сказать о своем повреждении?

— Все будет хорошо, — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.