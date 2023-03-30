Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал об интересе к нему со стороны «Брюгге»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что рассчитывает однажды перейти в европейский клуб.

«Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина) точно контактировал с европейскими клубами. Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захи (Арсена Захаряна) вообще россыпь была.

Цель поиграть в Европе у меня остается", — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.