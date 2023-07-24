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Долгов — о матче с «Ростовом»: «Было ли принципиальное желание показать себя Карпину? В каждой игре хочется себя проявлять»

Виктория Кравченко
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Форвард «Факела» Александр Долгов прокомментировал матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«После того, как счет стал 1:2, взяли игру под свой контроль. Было много моментов, пытались отыграться. Где-то не повезло, где-то Песьяков выручил. В целом есть над чем работать всей команде. Будем прибавлять. Чемпионат только начался. Будем набирать очки.

Было ли принципиальное желание показать себя Карпину? В каждой игре хочется себя проявлять. То, что мы работали с Карпиным, никакой роли не играет», — цитирует Долгова «РБ Спорт».

26 июля «Сочи» сыграет с «Факелом» в Воронеже в рамках Кубка России. Во втором туре РПЛ команда 30 июля дома сыграет с «Локомотивом».

 

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dolgov-ne-vazhno-chto-my-rabotali-s-karpiny-m-hochu-proyavlyat-sebya-v-kazhdoj-igre/
Александр Долгов
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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