Форвард «Факела» Марков — о просмотре экспертных программ: «Ни в коем случае!»

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал «СЭ», почему не смотрит экспертные футбольные программы.

— Смотрите программы экспертов, как они разбирают игры?

— Нет, вообще ни в коем случае!

— Почему?

— Смысл? У меня в принципе много забот в жизни, двое детей, семья. Интересуюсь футболом в нашей команде. Часто смотрю Испанию, Англию, почти всю Италию. Но экспертное мнение меня не очень интересует, — сказал Марков «СЭ».

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком.