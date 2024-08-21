Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:33

Форвард «Факела» Марков — о просмотре экспертных программ: «Ни в коем случае!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал «СЭ», почему не смотрит экспертные футбольные программы.

— Смотрите программы экспертов, как они разбирают игры?

— Нет, вообще ни в коем случае!

— Почему?

— Смысл? У меня в принципе много забот в жизни, двое детей, семья. Интересуюсь футболом в нашей команде. Часто смотрю Испанию, Англию, почти всю Италию. Но экспертное мнение меня не очень интересует, — сказал Марков «СЭ».

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком.

Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Читайте также
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов — о потерях «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Двух равноценных составов нет даже у «Реала»

Радимов считает, что игре московского «Динамо» не хватает уверенности