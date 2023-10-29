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Сегодня, 14:24

Марков — о поле в Воронеже: «Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет!»

Форвард «Факела» Марков оценил поле в Воронеже после победы над «Спартаком»
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Нападающий «Факела» Евгений Марков оценил состояние газона, на котором прошел матч 13-го тура чемпионата РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет. Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли! Пусть все говорят, что хотят», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

После 13 туров «Факел» занимает 12-е место с 15 очками, «Спартак» — на 4-й позиции (20 очков).

29-летний Марков сыграл в чемпионате России-2023/24 13 игр, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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