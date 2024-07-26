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Сегодня, 15:01

Форвард «Ференцвароша» Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив», а не в «Спартак»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Маркиньос (в центре).
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», нападающий «Ференцвароша» Маркиньос склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак».

Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока. Утверждалось, что на ситуацию мог повлиять новый главный тренер красно-белых Деян Станкович, работавший с форвардом в «Ференцвароше».

Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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