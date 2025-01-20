Руденко заявил о готовности вернуться в «Спартак»: «Никаких обид на клуб не держу»

Сегодня, 18:55
Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к «Спартаку».
— Ранее ты заявлял, что готов вернуться в «Спартак», сейчас ничего не изменилось?
— Нет, есть время еще.
— Например, Глушенков говорил, что не пойдет в «Спартак» ни за какие деньги, ты понимаешь его позицию?
— Может, у него какие-то обиды, у меня ничего нет такого, я ушел из клуба, и все. Никаких обид не держу, если будет вариант со «Спартаком», то почему бы и нет?
Руденко является воспитанником академии «Спартака». На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».
В текущем сезоне форвард провел 23 игры за «Химки», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
(Александр Абустин)