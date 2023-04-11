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Сегодня, 12:05

Нападающий «Химок» Долгов о Гогниеве: «Он очень часто вызвал игроков на индивидуальные беседы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Не высказывал никакого недовольства Гогниеву. Он очень часто вызвал игроков на индивидуальные беседы. Общались. После индивидуальных бесед зарождались конфликты? Этого не знаю. У меня никакого конфликта не было. Гогниев вызвал меня на беседы, общались. Ничего такого не было. Обсуждали рабочие моменты», — сказал Долгов «СЭ».

Спартак Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года, 3 апреля специалист был отправлен в отставку.

Александр Долгов
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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