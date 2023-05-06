Сегодня, 17:40
Ивуарийский форвард «Химок» Мори Гбане высказался о своем удалении в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Нападающий получил красную карточку на 47-й минуте после двух предупреждений.
«Не могу никак прокомментировать свое удаление. Я очень расстроен. Согласен ли я со второй желтой карточкой? Мне бы не хотелось об этом говорить», — приводит слова Гбане Sport24.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.
В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.