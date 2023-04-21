Форвард «Химок» Садыгов: «В Москве можно спокойно прожить на 100-200 тысяч в месяц»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что в одном из интервью он признался, что не знает сумму своей зарплаты. Он также рассказал, сколько ему необходимо денег на месяц.

— Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

— Минимальная сумма, которой тебе хватит на месяц?

— Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.