Форвард «Химок» Садыгов ответил на вопрос о неудачных результатах команды

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Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос о неудачных результатах команды.
В субботу, 29 октября подмосковная команда проиграла «Динамо» (1:6) и продлила свою серию без побед до 15 игр подряд.
«Почему у «Химок» такие результаты? Без комментариев. Мне нечего сказать. Абсолютно», — сказал Садыгов.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования