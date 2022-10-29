Форвард «Химок» Садыгов ответил на вопрос о неудачных результатах команды

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос о неудачных результатах команды.

В субботу, 29 октября подмосковная команда проиграла «Динамо» (1:6) и продлила свою серию без побед до 15 игр подряд.

«Почему у «Химок» такие результаты? Без комментариев. Мне нечего сказать. Абсолютно», — сказал Садыгов.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 15 матчах.