Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Илья Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи и хейта»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал вклад Спартака Гогниева в команду. Он считает, что тренер не заслужил столько критических комментариев в свой адрес.

— Столько тренерских перестановок, как в этом сезоне, в твоей карьере еще не было. С кем в «Химках» работалось комфортнее всего?

— Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Он же сам был нападающим, поэтому объяснял многие тонкости игры в атаке, постоянно что-то советовал. Но главное — придал уверенность. Работать с ним — огромная честь. Всегда буду ему благодарен за этот период в «Химках», хоть он и получился тяжелым.

— Гогниев, чьи эмоции мы видим в каждом матче, и Гогниев в тренировочном процессе — два разных человека?

— Скажу так: этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: вот это классный мужик, от души!

Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повел не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта.

Гогниев возглавлял клуб с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Форвард «Химок» Садыгов ответил Юрану: «Если он намекал на меня, пусть скажет в лицо»
«Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте
Алдонин считает, что ЦСКА победит «Локомотив» в матче 24-го тура РПЛ
Каманцев рассказал, когда арбитр Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ
В ЦСКА рассказали, могут ли заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне
Гришин ожидает победу ЦСКА над «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвальо рассказал, как Березуцкие преподали ему курс «плохого» русского языка

Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в приобретении Фернандеса