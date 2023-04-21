Илья Садыгов: «Гогниев не заслужил столько грязи и хейта»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал вклад Спартака Гогниева в команду. Он считает, что тренер не заслужил столько критических комментариев в свой адрес.

— Столько тренерских перестановок, как в этом сезоне, в твоей карьере еще не было. С кем в «Химках» работалось комфортнее всего?

— Мне многое дал Гогниев — наверное, даже больше, чем все прошлые тренеры. Он же сам был нападающим, поэтому объяснял многие тонкости игры в атаке, постоянно что-то советовал. Но главное — придал уверенность. Работать с ним — огромная честь. Всегда буду ему благодарен за этот период в «Химках», хоть он и получился тяжелым.

— Гогниев, чьи эмоции мы видим в каждом матче, и Гогниев в тренировочном процессе — два разных человека?

— Скажу так: этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: вот это классный мужик, от души!

Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повел не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта.

Гогниев возглавлял клуб с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.