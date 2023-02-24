24 февраля, 23:45
Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился своим мнением об игре своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.
«Сперцян — очень хороший игрок, высокого уровня. У него отличная техника. Уверен, если бы можно было играть в еврокубках, Эдуард себя хорошо показал бы. Поверьте мне, он вершил бы историю. Я действительно так думаю», — приводит слова Кобнана Sport24.
В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 22 матча за «быков», забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.