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13 марта, 17:15

Форвард «Краснодара» Кокшаров успешно перенес операцию в Москве

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров был успешно прооперирован в одной из клиник Москвы, сообщает пресс-служба молодежных и юношеских сборных России.

«Впереди этап восстановления, но мы надеемся увидеть его в новой форме сборной уже на летнем УТС. Здоровья, Саша!» — сказано в сообщении.

В текущем сезоне 19-летний Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

За национальную команду России U-21 он сыграл один матч, в котором забил 2 гола.

Источник: https://t.me/teamrussia_u21/2850
Александр Кокшаров
Футбол
ФК Краснодар
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