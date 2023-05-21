Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 мая, 20:03

Форвард «Краснодара» Кордоба — об РПЛ: «Ориентир для меня — это я»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об уровне защитников в РПЛ.

— Многие защитники РПЛ называют вас самым неудобным форвардом. Согласны с ними?

— Да, ха-ха! Я слишком неудобен для них. Очень хорошо, что они так думают, — приводит Sport24 слова Кордобы.

— А против кого из защитников РПЛ вам было играть сложнее всего?

— Нет таких. Мне нравятся все защитники в РПЛ, потому что каждый матч для меня складывается хорошо.

— А кто для вас ориентир в РПЛ?

— Ориентир — это я!

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. В FONBET Кубке России на его счету 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-21-kordoba-iz-krasnodara-ob-rpl-oriyentir-dlya-menya-eto-ya-ni-protiv-kogo-iz-zashchitnikov-igrat-ne-bylo-slozhno
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Первый тренер Соболева: «Саша завелся и уже не мог остановиться»
Быстров назвал Соболева главным клоуном дерби
«Краснодар» — «Ростов»: Любимов не удалил ростовчанина
Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
Форвард «Ростова» Тошевски: «Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия: «Самое главное было добить результата, победы, а качество игры отходило на второй план. Будем решать это»

Бабаев подтвердил, что ЦСКА намерен выкупить Мойзеса