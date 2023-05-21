Форвард «Краснодара» Кордоба — об РПЛ: «Ориентир для меня — это я»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об уровне защитников в РПЛ.

— Многие защитники РПЛ называют вас самым неудобным форвардом. Согласны с ними?

— Да, ха-ха! Я слишком неудобен для них. Очень хорошо, что они так думают, — приводит Sport24 слова Кордобы.

— А против кого из защитников РПЛ вам было играть сложнее всего?

— Нет таких. Мне нравятся все защитники в РПЛ, потому что каждый матч для меня складывается хорошо.

— А кто для вас ориентир в РПЛ?

— Ориентир — это я!

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. В FONBET Кубке России на его счету 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх.