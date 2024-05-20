Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Кордоба: «Меня не беспокоит моя результативность в последних матчах»

Telegram Дзен

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:2) в 29-м туре РПЛ.

«Я доволен тем, как «Краснодар» сыграл против «Сочи», мы точно заслужили победу в этой игре. Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких матчах, главное — игра команды и ее успех. Я доволен командой», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 31-летний нападающий провел 26 матчей за «Краснодар», в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

В заключительном матче сезона «быки» сыграют дома с «Динамо» 25 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Читайте также
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли
Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Щетинин: «Ростов» мог бороться за призовую тройку, если бы не провал в первой части сезона»

«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире