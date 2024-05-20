Кордоба: «Меня не беспокоит моя результативность в последних матчах»

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:2) в 29-м туре РПЛ.

«Я доволен тем, как «Краснодар» сыграл против «Сочи», мы точно заслужили победу в этой игре. Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких матчах, главное — игра команды и ее успех. Я доволен командой», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 31-летний нападающий провел 26 матчей за «Краснодар», в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

В заключительном матче сезона «быки» сыграют дома с «Динамо» 25 мая.