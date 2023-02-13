Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Если выбирать, где жить — Дания или юг России — я бы все равно выбрал Геленджик»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился историей о том, как он впервые попал в Россию.

«Три с половиной года назад мне предложили поехать из Нигерии в Геленджик. Я совсем ничего не знал о России, только что мне надо будет показать себя по-максимуму. Ничего не боялся. Уже путешествовал раньше. Но тут, конечно, было нечто особенное. Я прилетел в снежную зиму, которой раньше не видел. Где-то неделю я жалел, что вообще сюда приехал, настолько было холодно. Хотя мой самый холодный день — всего минус пять-шесть градусов. Знаю, что в России бывает и хуже! Но в тот день еще и пришлось выйти на поле.

Я поиграл в Дании: как раз в матчах сборной меня заметил «Фремад Амагер». Дания была прямо отличным вариантом, до сих пор вспоминаю то время с удовольствием. Но если выбирать, где жить — Дания или юг России — я бы все равно выбрал Геленджик. Я так многому здесь научился, с городом связаны хорошие воспоминания. Море — супер. После тренировок мы постоянно шли с парнями на пляж, чтобы расслабиться», — приводит Sport24 слова нападающего.

В текущем сезоне Олусегун сыграл за «Краснодар» 15 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 1,7 миллиона евро.