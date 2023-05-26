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Сегодня, 12:43

Олусегун: «Летом перейду в один из клубов Европы»

Сергей Разин
корреспондент
Оланкунле Олусегун и Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о том, что продолжит карьеру в Европе.

«Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус — «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/olakunle-olusegun-letom-perejdu-v-odin-iz-klubov-evropy/
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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